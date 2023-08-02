Эксперт Федоров назвал источник вклада в проблемы с мобилизацией на Украине

По словам украинского первого замминистра обороны Александра Павлюка, мобилизация на Незалежной сталкивается с увеличивающимися трудностями, что связано с отношением общества. По мнению политолога Георгия Федорова, определенный вклад в проблемы с мобилизацией вносит коррупция в военкоматах страны. Об этом сообщает радио Sputnik.