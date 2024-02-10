Эксперт фон Мекк перечислил причины опасности биокаминов

По словам эксперта по пожарным рискам Дениса фон Мекка, биокамин устанавливают в квартире для создания уюта и приятной атмосферы, однако он может быть опасен. Об этом сообщает « Вечерняя Москва ».

Он уточнил, что возгорание может произойти из-за жидкости для разведения огня, поскольку она обладает большими пожароопасными свойствами. К тому же сами по себе жидкости для биокаминов до сих пор как следует не изучены.

По мнению эксперта, также самим людям весьма трудно разобраться, насколько опасна конкретная жидкость для огня.

Он подчеркнул, что данный прибор следует использовать с осторожностью, поскольку легко можно заработать ожог.