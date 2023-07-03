Эксперт Гончаров дал оценку опасности пробок на Крымском мосту

Сегодня утром длина очереди автомобилей на подъезде к Крымскому мосту со стороны Краснодарского края составляла восемь километров, с ожиданием до пяти часов. С другой стороны длина пробки составляла 500 метров с ожиданием до 40 минут. Эксперт Сергей Гончаров рассказал, насколько оправданы такие меры досмотра и не может ли стать пробка желанной целью для теракта украинских войск. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

По его словам, причиной пробок является недоработка отвечающих за это ведомств.

Эксперт считает, что они станут расти ежедневно. Однако система досмотра работает грамотно.

По мнению Герасимова, киевский режим может воспользоваться данной ситуацией и проникнуть на территорию Крыма под видом туристов либо совершить очередную диверсию прямо на мосту.

Он также добавил, что поставляемое Западом оружие для Незалежной является дальнобойным, поэтому его легко могут применить в пробках. Однако, как подчеркнул эксперт, российская контрразведка не должна допустить этого.