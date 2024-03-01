Эксперт Горко считает, что необходимость в полисах ОСАГО с коротким сроком действия сомнительна

Безопасность

Фото: [Издательство «Подмосковье»]

По словам ведущего эксперта страховых выплат Вадима Горко, в полисах ОСАГО с коротким сроком нет необходимости. Об этом сообщает Pravda.Ru.

Он отметил, что такие полисы расширят пространство для деятельности злоумышленников.  

По мнению эксперта, информации о стоимости краткосрочных полисов ОСАГО пока нет.

Напомним, что система краткосрочных полисов ОСАГО в нашей стране будет введена с завтрашнего дня.

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