Эксперт Горко считает, что необходимость в полисах ОСАГО с коротким сроком действия сомнительна

По словам ведущего эксперта страховых выплат Вадима Горко, в полисах ОСАГО с коротким сроком нет необходимости. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он отметил, что такие полисы расширят пространство для деятельности злоумышленников.

По мнению эксперта, информации о стоимости краткосрочных полисов ОСАГО пока нет.

Напомним, что система краткосрочных полисов ОСАГО в нашей стране будет введена с завтрашнего дня.