Эксперт Горко считает, что необходимость в полисах ОСАГО с коротким сроком действия сомнительна
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По словам ведущего эксперта страховых выплат Вадима Горко, в полисах ОСАГО с коротким сроком нет необходимости. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он отметил, что такие полисы расширят пространство для деятельности злоумышленников.
По мнению эксперта, информации о стоимости краткосрочных полисов ОСАГО пока нет.
Напомним, что система краткосрочных полисов ОСАГО в нашей стране будет введена с завтрашнего дня.