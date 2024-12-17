Эксперт Гуляев назвал неочевидные факторы замедления домашнего интернета

По словам эксперта Дмитрия Гуляева, высокую скорость интернета ценит каждый, тем не менее далеко не все знают правила расположения домашнего роутера, в связи с чем нередко к ухудшению качества соединения приводят элементарные ошибки. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что, помимо этого, помехи могут быть связаны с перегруженностью диапазона Wi-Fi из-за большого объема актуальных соединений, в том числе соседских. Также поверхности, расположенные рядом с домашним роутером и подключенными гаджетами, поглощают часть исходного радиосигнала.

По мнению эксперта, поглощают Wi-Fi-сигнал и бытовые приборы, работающие в тех же диапазонах, что и домашние Wi-Fi-роутеры, то есть 2,4 ГГц или 5 ГГц.

Он отметил, что домашний роутер лучше всего ставить в центральной части квартиры или на стыке комнат, а также в коридоре или прихожей, но не размещать под потолком или на полу.

Ранее экс-помощник президента РФ Клименко заявил, что роль Роскомнадзора в сбоях сервисов в Сети весьма преувеличена.