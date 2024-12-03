Экс-помощник президента РФ Клименко считает, что роль Роскомнадзора в сбоях сервисов в Сети весьма преувеличена

Роскомнадзор, после новостей о возможном замедлении YouTube и однозначной блокировке Discord, стал все чаще и чаще упоминаться жителями нашей страны как источник сбоев и неполадок в работе Сети. По словам главы совета Фонда развития цифровой экономики Германа Клименко, роль указанного ведомства в неполадках в работе Интернета излишне преувеличена. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

Он добавил, что точную причину того или иного сбоя для пользователя установить практически невозможно, в связи с чем попытки списать все на Роскомнадзор больше похожи на конспирологию.

По мнению экс-помощника главы государства, за годы работы указанное ведомство заработало репутацию «как у прокурора», репутацию пресекателя, преследователя. На сегодняшний день наша страна находится на таком этапе технологического развития внутренней сети Интернет, что никаких очевидных ответов на вопросы о ее работе или сбоях получить попросту невозможно, особенно когда они имеют единичный и не слишком массовый характер.

Он резюмировал, что если роль Роскомнадзора в наличии сбоев все же присутствует, то она малозначима, намного чаще ломаются сервера, гораздо чаще отрубаются каналы связи по физическим причинам.

Ранее он перечислил способы борьбы с применяющими ИИ мошенниками.