По информации зарубежной прессы, последним шансом украинских войск на прорыв обороны российской армии является Херсонское направление. По словам военного корреспондента Марата Хайруллина, на Херсонском направлении стоит мощная группировка Вооруженных Сил РФ. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что несколько раз украинские войска на разных направлениях безуспешно пытались прорвать оборону России.

По мнению эксперта, ВСУ могут обратить внимание на Запорожское направление, например, на Токмак, чтобы удовлетвориться хотя бы пиар-победой.