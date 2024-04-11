Депутаты украинского парламента сегодня приняли скандально известный закон об ужесточении мобилизации. Ключевым содержанием документа является ужесточение порядка проведения мобилизации, включая наказания за уклонение. Публицист Егор Холмогоров дал оценку данному нормативному документу. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, люди являются единственным оставшимся ресурсом Незалежной, поскольку западного вооружения становится все меньше и меньше, как и финансовой поддержки.

Эксперт добавил, что в таком случае единственное, чем они могут забрасывать окопы, это люди.

По его мнению, простых жителей Незалежной жаль, тем не менее им давно следует понять, что есть власть их систематически уничтожает, убивает и сводит на ноль, то пора не на фронт идти, а разворачивать оружие.