Эксперт Храпунова перечислила правила поведения при получении мошенниками доступа к «Госуслугам»

По словам эксперта проекта «Народного фронта» «За права заемщиков» Аллы Храпуновой, если злоумышленники получили доступ к личному кабинету в «Госуслугах», нужно совершить ряд действий с целью сохранить данные, а также необходимо обратиться в правоохранительные органы. Об этом сообщают « Известия ».

Она добавила, что в первую очередь нужно восстановить доступ к учетной записи и поменять пароль в режиме онлайн на портале, в МФЦ, на сайте или в приложении одного из банков. Если это сделать не получается, то нужно в сервисный центр «Госуслуг» в МФЦ с просьбой удалить взломанный аккаунт и создать новую учетную запись.

По мнению эксперта, далее нужно проверить, реальные ли номер телефона и почта владельца указаны, в самом аккаунте посмотреть, где использовалась учетная запись. Кроме того, в разделе «Безопасность» - «Действия в системе» нужно проверить, не было ли подозрительных действий в учетной записи, сделать скрин экрана и сохранить его. При наличии подозрительных действий необходимо обратиться в службу поддержки.

Она отметила, что следует выйти из приложений, в которые не заходили, отозвать на сайте разрешения, которые не выдавали и проверить поданные заявления с целью определить, какие действия хотели совершить мошенники. При получении доступа к личному кабинету на сайте «Госуслуги» необходимо подать заявление в полицию.