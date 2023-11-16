Эксперт из США допустил отправку террористов в Россию через Ближний Восток

Бывший сотрудник администрации президента при Рональде Рейгане предположил, что после того, как все усилия ослабить Россию через боевые действия на Украине провалились, Вашингтон может перейти к другому варианту. Для этого ему надо нейтрализовать влияние иранского правительства.

«Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию», - допустил Робертс.

Его высказывание опубликовал интернет-канал Dialogue works. В то же время сенатор Джек Рид допустил, что при определенных условиях Соединенным Штатам придется отправлять свои войска в Европу, чтобы те приняли участие в боевых действиях.