Эксперт из США допустил отправку террористов в Россию через Ближний Восток
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Белый дом может попытаться навредить РФ через террористическую угрозу, так считает Пол Крейг Робертс.
Бывший сотрудник администрации президента при Рональде Рейгане предположил, что после того, как все усилия ослабить Россию через боевые действия на Украине провалились, Вашингтон может перейти к другому варианту. Для этого ему надо нейтрализовать влияние иранского правительства.
«Если США смогут выбить Иран, то появится возможность переправить террористов в Центральную Азию и в саму Россию», - допустил Робертс.
Его высказывание опубликовал интернет-канал Dialogue works. В то же время сенатор Джек Рид допустил, что при определенных условиях Соединенным Штатам придется отправлять свои войска в Европу, чтобы те приняли участие в боевых действиях.