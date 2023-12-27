Правительство Соединенных Штатов в состоянии пойти на любую подлость, лишь бы оправдать передачу Киеву атомного оружия.

Бывший сотрудник Центрального разведывательного управления Рэй Макговерн предположил, с чем была связана поездка Владимира Зеленского две недели назад. По его утверждению, украинского лидера вызвали в Америку, чтобы предложить ему план провокации, связанной с использованием ядерной бомбы.

«Будет некая операция под ложным флагом. Или другая подлая вещь, которая будет использована, чтобы оправдать в глазах американского народа маленькую ядерную бомбу», - указал экс-аналитик во время выступления на канале Dialogue Works.

По его утверждению, американцам настолько промыли мозги, что они могут купиться на подобную провокацию. «Партия войны» в США готова прибегнуть к такому шагу, и вызвала к себе Зеленского, чтобы при личной встрече предложить ему подобный план развития событий.