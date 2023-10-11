Эксперт из США рассказал о несоответствии западного оружия заявленным характеристикам

В странах, входящих в НАТО, широко распиарили выпускаемые вооружения. На самом деле их достоинства и большие преимущества являются сплошным мифом.

Эксперт Стивен Брайен порассуждал на страницах издании Asia Times о том, как проявила себя хваленая западная техника в ряде конфликтов. Вооружения, поставленные Северо-Атлантическим блоком, ждало полное фиаско. Дорогущие танки, поставленные Украине, уничтожались дешевенькими беспилотниками, а также еще более мизерными по цене минами. По мнению эксперта, Запад снова наступил на одни те же грабли. Он слишком надеется на превосходство своей техники, которого, на самом деле, не существует.

«Многие вооружения Америки и Израиля не соответствуют заявленным характеристикам. То же самое можно сказать и о европейских системах», - подчеркнул он.

Конфликт на Ближнем Востоке показал, что западные системы ПВО, поставленные Израилю, не сумели справиться с массовым ударом фактически самодельных ракет. Вооружения из Соединенных Штатов в очередной раз потерпели крах.