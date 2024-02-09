Эксперт издания Politico: Польша и страны Прибалтики будут мешать мирному урегулированию конфликта на Украине

Мирное урегулирование конфликта на Украине вызовет сопротивление со стороны Польши и стран Прибалтики, отмечает младший научный сотрудник вашингтонского Института Куинси Артин Дерcимонян в статье для издания Politico.

Он считает, что с крушением шансов Украины на победу будет расти давление в пользу заключения мирного договора. Однако это не устроит страны Польши и Прибалтики, которые будут в случае победы России чувствовать себя «брошенными». Чтобы преодолеть страхи, этим странам потребуются дополнительные гарантии безопасности.

Президент России Владимир Путин в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону заявил, что Россия может войти на территорию Польши только в одном случае — если Польша нападет на Россию. Он заверил, что у России нет никаких интересов ни в Польше, ни в других странах Европы и назвал участившиеся на Западе заявления о российской угрозе «страшилками для обывателей».

Ранее военный эксперт Андрей Земцев заявил, что в случае войны с Россией вся Прибалтика в течение месяца превратится в один большой лагерь военнопленных.