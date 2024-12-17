Эксперт Ющук назвал причины рассылки злоумышленниками открыток через мессенджеры

По словам эксперта по конкурентной разведке Евгения Ющука, кибермошенники крадут деньги жителей РФ путем рассылки «веселых картинок» в мессенджерах. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что они вшивают в открытку вредоносную программу, которая впоследствии начинает на телефоне пользователя распоряжаться так, как она считает нужным. Таким образом, она или напрямую ворует данные, или их просто считывает и отправляет своему хозяину.

По мнению эксперта, наименование мессенджера, использованного для рассылки мошенниками «зараженной» картинки, значения не имеет. Защититься от вредоносной картинки можно только одним методом − не открывать ее.

Ранее эксперт Кашницкая дала рекомендации по защите SIM-карты от злоумышленников.