Эксперт Кашницкая дала рекомендации по защите SIM-карты от злоумышленников

В последнее время запросы пользователей на анонимность и безопасность в цифровом мире лишь возрастают. В данном отношении сим-карты играют главную роль в обеспечении безопасности пользователей. Основатель технологической компании Unisimka Анна Кашницкая назвала способы, помогающие защитить SIM-карту от мошенников. Об этом сообщают «Известия».

По ее словам, одним из самых эффективных и надежных методов защиты SIM-карты от аферистов является установка кода. Если телефон потеряется, первым шагом можно позвонить своему оператору и постараться заблокировать SIM-карту или сделать это самостоятельно посредством кода. Если устройство окажется у злоумышленников, они, вероятнее всего, вытащат SIM-карту и вставят ее в другой телефон. Тем не менее наличие PIN-кода затруднит им доступ к номеру, защищая все связанные с ним приложения.

Эксперт подчеркнула, что следует оформлять SIM-карту на действующий паспорт, поскольку это безопасный способ, облегчающий блокировку и последующее восстановление SIM-карты в ситуации кражи или утери телефона. При этом нужно включить запрет на перевыпуск SIM-карты, а также настроить уникальный пароль или специальное кодовое слово для перевыпуска SIM-карты. Это надежный метод, предоставляющий дополнительный уровень контроля над номером.

По ее мнению, стоит активировать двухфакторную аутентификацию, защищающую соцсети и мессенджеры от мошенников, даже если они получат доступ к SIM-карте или телефону.

Ранее сообщалось, что популярными схемами мошенничества стали дипфейки и взлом «Госуслуг».