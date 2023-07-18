Великобритания изучает отечественные танки в секретной лаборатории в Портон-Дауне. Эксперт Бюро военно-политического анализа Павел Калмыков пояснил, что больше всего интересует их в данной технике. Об этом сообщает радио Sputnik .

По его словам, прежде всего жителей Великобритании интересует броневая защита и двигатели, а также пушка и система управления огнем.

Эксперт подчеркнул, что президент РФ был прав, сообщив о том, что отечественные танки являются лучшими в мире.

По его мнению, их преимущества во внешнем виде, российские броневые машины имеют динамическую защиту, соответствующую броневую защиту. Все это в совокупности говорит о том, что сообщил президент. Тем не менее для создания такой машины нужны инженерные решения, что как раз и заинтересовало британцев.