ВСУ проигрывают противостояние с российской армией. Если они не сумеют добиться быстрого успеха, то их ждет поражение.

В издании The Daily Telegraph вышла статья, в которой рассматривается проигрыш Киева из-за нехватки бойцов. Роберт Кларк, сотрудник лондонского аналитического центра Civitas, напомнил, что вскоре уже начнется осенняя распутица. Бои на передовой поневоле потеряют динамику и станут более позиционными. Тогда РФ еще лучше укрепит свои позиции.

«Если Киев не сможет преодолеть российские линии сейчас, он, возможно, никогда не сможет сделать этого», - подчеркнул он.

Кларк добавил, что Запад поставляет Киеву вооружения, но он не сможет дать ему мужчин, чтобы те воевали этим оружием. Россия имеет заметный перевес над Украиной в численности своей армии.