Украинские военные заставили пленных российских солдат отправиться на минное поле на одном из направлений проведения спецоперации. По словам главы правления Российского Союза ветеранов Афганистана Франца Клинцевича, такое деяние командиров украинской армии является военным преступлением. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей .

Он подчеркнул, что ВСУ применяются нацистские методы, как это совершалось гитлеровцами. В связи с чем следует покарать всех, кто к этому причастен.

По мнению эксперта, это не относится к противотанковым минам, поскольку на людей такие мины не реагируют.

Он отметил, что к данной информации следует относиться с осторожностью, поскольку киевский режим весьма преуспел в плане информационно-психологических операций.