Замглавы российской военно-гражданской администрации Харьковской области Евгений Лисняк заявил, что украинские власти поставили задачу перед военкоматами мобилизовать один миллион человек для немедленной отправки на фронт. По словам эксперта Константина Кнырика, киевскому режиму необходимо продемонстрировать свои возможности в данном направлении. Об этом сообщает Общественное телевидение России.

Он добавил, что украинский проект способен систематизировать и нормализовать поставку «пушечного мяса», поэтому не исключено, что в ближайшее время власти киевского режима примут решение о снижении возраста мобилизации.

По мнению эксперта, по сути, Киев, приравняв съемки действий ТЦК к преступлению, на данный момент минимизировал негативный фон вокруг данного процесса, и работа ТЦК-шников стала еще более агрессивной. И представленная цифра возможных мобилизованных в 300 тыс. человек является некой формой отчетности режима Зеленского перед американцами.

Ранее сообщалось, что на Украине заставили вновь проходить медкомиссию ограниченно годных к службе граждан.