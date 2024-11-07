Жители Ровенской области Украины, ранее признанные ограниченно годными для службы в армии, обязаны вновь пройти медицинскую комиссию до 5 февраля 2025 года. Об этом в эфире телеканала «Общественное» сообщил начальник отделения воинского учета регионального центра комплектования Александр Бодин.

Он отметил, что такие требования распространяются на население страны в связи со вступлением в силу закона № 3621, который фактически отменяет статут «ограниченно годный».

Кроме того, отметил Бодин, на Украине действуют следующие статусы — «пригодный к службе в воинских частях обеспечения, военкоматах, высших военных учебных заведениях» и «пригоден к военной службе». Категории «временно непригодные» и «непригодные», уточнил он, будут пересматриваться каждые 6-12 месяцев и, вероятно, будут исключены из воинского учета.

Также обсуждается ужесточение мер по мобилизации. Депутат Верховной Рады Артем Дмитрук сообщил о внесении предложений, которые позволят силовикам взламывать двери квартир для мобилизации мужчин.

После принятия закона 11 апреля 2024 года военнообязанные обязаны являться в военкоматы в течение 60 дней, а также всегда иметь при себе документы военного учета и предъявлять их по требованию правоохранительных органов.

16 апреля Владимир Зеленский подписал закон об усилении обороноспособности страны, который ужесточает правила мобилизации. Спикер министерства обороны Украины Дмитрий Лазуткин заявил о необходимости всеобщей мобилизации для обеспечения безопасности государства.

С введением мобилизации многие мужчины начали массово покидать Украину, направляясь, например, в соседнюю Румынию. Украинские власти предприняли меры по усилению контроля на границе, включая минирование определенных участков для предотвращения попыток незаконного пересечения.

Некоторые украинцы готовы заплатить серьезные суммы — до 20 тыс. долларов, чтобы выехать за пределы страны и избежать призыва.

Ранее ветеран украинских сил и адвокат Маси Найем заявил о вынужденной капитуляции Киева при провале мобилизации.