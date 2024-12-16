Эксперт Колесников перечислил правила поведения провалившегося под лед человека

По словам руководителя «Академии выживания» Дмитрия Колесникова, рыбаки нередко одеты в тяжелую одежду и унты, которые в намокшем виде будут в пять раз тяжелее, поэтому вытащить себя будет практически невозможно. Таким образом, все это надо с себя скидывать. Об этом сообщает радио Sputnik.

Он добавил, что если одежда относительно легкая, то необходимо облокотиться на полынью и пробовать себя вытащить, определив сначала, в какой стороне берег.

По мнению эксперта, если все же не получается и лед совсем тонкий, то нужно как ледокол его проламывать и продвигаться дальше до тех пор, пока лед не станет крепким. Для это подойдут какие-либо острые предметы.

Ранее сообщалось, что на Байкале два внедорожника провалились под лед.