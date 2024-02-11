На Байкале два внедорожника провалились под лед

Два внедорожника провалились под лед на Байкале, сообщило ГУМЧС по Иркутской области. На фотографиях, опубликованных ведомством, видно как задние колеса машины застряли во льду.

Уточняется, что водители транспортных средств оставили их. Пострадавших нет. Инцидент произошел у поселка Большое Голоустное.

Ранее МЧС РФ сообщило, что на Байкале наблюдается ухудшение ледовой обстановки. В частности, ведомство предупредило об изменениях температуры в районе поселков Хужира, Бугульдейка, Листвянка, Утулик и Большое Голоустное.

Несмотря на рекомендации воздержаться от рыбалки и времяпровождения на Байкале, туристы и рыбаки все равно выходят на озеро.

В ГУМЧС по Иркутской области отметили, что с начала февраля такие случаи с провалами автомобилей на лед не первые.

В декабре на Байкале также произошло чрезвычайное происшествие. Трое рыбаков провалились под лед на внедорожнике. Инцидент произошел в Бурятии. Мужчинам удалось спастись самостоятельно.

Байкал является самым глубоким озером в мире. Оно находится в южной части Восточной Сибири, а его площадь составляет 31 722 квадратных километра.

Ранее мы сообщали, что в Симферополе мужчина выпал с девятого этажа и выжил.