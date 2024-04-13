Эксперт Коновалов считает, что удары российской армии по энергосистеме Украины прямо влияют на ситуацию на фронте

По словам военного эксперта Ивана Коновалова, удары российской армии по энергетике Незалежной оказывают прямое влияние на ситуацию на фронте. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что в данном случае Вооруженные Силы РФ показывают системный подход, то есть выбивается энергосистема Незалежной, соответственно, это разрушение тыловой структуры.

По мнению эксперта, прямое влияние на фронтовую ситуацию в том, что устойчивость тыла и его производительность определяет устойчивость фронта. Это свидетельствует о том, что ситуация для Киева раскачивается.

Напомним, что российские военные вчера ночью нанесли массированный удар по украинским объектам топливно-энергетического комплекса из-за попыток ВСУ нанести ущерб объектам российской нефтегазовой отрасли и энергетики.