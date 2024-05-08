По словам эксперта, ветерана Службы внешней разведки Льва Королькова, при взятии Вооруженными Силами РФ под контроль Одессы Незалежная будет отрезана от поставок вооружения со стороны Запада. Об этом сообщает Pravda.Ru .

Он добавил, что таким образом Киев потеряет свое стратегическое значение в связи с отсутствием порта и выхода к морю, а сама страна превратится просто в территорию, населенную определенным числом людей.

По мнению эксперта, несмотря на серьезные разрушения портовой инфраструктуры, западные поставки все еще производятся через Дунай, тем не менее взятие Одессы полностью прекратит это.

Он отметил, что в отношении Харькова российской армией используется тактика выдавливания противника, так как боевые действия в городских условиях осложняются масштабными разрушениями и риском для мирного населения. Тем не менее Североатлантический альянс маловероятно будет что-то предпринимать в случае взятия российскими войсками Одессы и Харькова.