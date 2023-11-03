Эксперт Кот дал оценку первому в России батальону из экс-бойцов ВСУ

По словам декана факультета медиакоммуникаций и аудиовизуальных искусств МГИК Юрия Кота, создание первого батальона из экс-бойцов украинской армии считает замечательной инициативой. Об этом сообщает « Крым 24 ».

Он добавил, что наименование добровольческого батальона неслучайно: так, пришло время напомнить о подвиге атамана при воссоединении частей народа.

По мнению эксперта, со временем появятся и другие батальоны подобного рода.

Он отметил, что экс-военнослужащими Незалежной нелегко работать, поскольку среди них могут быть завербованные люди, тем не менее это маленькая проблема.