Эксперт Ковалев рекомендует не включать большее трех новогодних гирлянд одновременно

Новогодняя гирлянда является важным символом и атрибутом новогодних праздников. По словам эксперта по безопасности Дениса Ковалева, при наслаждении новогодними огнями следует обеспечить безопасность всей семьи. Об этом сообщает Life.ru .

Он добавил, что при выборе гирлянды на елку, стоящую на улице, следует выбирать устойчивую к влаге.

По мнению эксперта, интерьерную гирлянду использовать на улице запрещено, так как проводка может повредиться от осадков и вызвать короткое замыкание.

Он подчеркнул, что при обнаружении неисправности проводки во время праздников необходимо немедленно отключить гирлянду от электросети.