Эксперт Ковалев рекомендует не включать большее трех новогодних гирлянд одновременно
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Новогодняя гирлянда является важным символом и атрибутом новогодних праздников. По словам эксперта по безопасности Дениса Ковалева, при наслаждении новогодними огнями следует обеспечить безопасность всей семьи. Об этом сообщает Life.ru.
Он добавил, что при выборе гирлянды на елку, стоящую на улице, следует выбирать устойчивую к влаге.
По мнению эксперта, интерьерную гирлянду использовать на улице запрещено, так как проводка может повредиться от осадков и вызвать короткое замыкание.
Он подчеркнул, что при обнаружении неисправности проводки во время праздников необходимо немедленно отключить гирлянду от электросети.