Та техника, которая поставляется Западом для нужд ВСУ, быстро гибнет на полях Украины. Об этом заявил военный эксперт Лукас Лейрос. Его точку зрения привел портал InfoBRICS.

Эксперт указал, что техника, которая приходит на Украину из западных стран, довольно быстро уничтожается в результате воздействия на нее российской артиллерией. Во многом это обусловлено тем, что Киев получает устаревшие вооружения.

«Очевидно, что старое оружие никогда не изменит правила игры для украинского режима. Киев осознает свою военную неудачу, и невозможность обратить вспять сценарий конфликта», - отметил он.

Запад не дает украинскому правительству сдаться, поэтому оно продолжает борьбу и выпрашивает у союзников хоть какое-то оружие. Украинские военные готовы пользоваться откровенно устаревшими образцами, поскольку у них нет никакой альтернативы.

Ранее издание Politico высказало мнение, что если российская армия сосредоточит свои силы на одном участке фронта, то вся оборона ВСУ немедленно рухнет. Такой исход конфликта предполагают уже этим летом.