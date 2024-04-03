Politico: если ВС РФ сконцентрируют силы в одном месте, фронт ВСУ неминуемо рухнет

После беседы с высокопоставленными украинскими военными издание Politico пришло к выводу, что риск обрушения украинской линии фронта особенно велик в том месте, где российские генералы сосредоточат предстоящее наступление.

«У нас не только военный кризис, у нас есть политический», — сказал один из офицеров.

ВСУ предполагают, что решительный удар ВС РФ нанесут примерно в августе. В настоящее время к нему ведутся основательные подготовки. Главными преимуществами России украинские военные называют перевес личного состава и наличие управляемых авиабомб.

«Сейчас Украине ничто не может помочь, потому что нет серьезных технологий, способных компенсировать Украине большую массу войск, которые Россия, вероятно, бросит на нас. У нас нет этих технологий, и у Запада их тоже нет в достаточном количестве», — сказал POLITICO один из высокопоставленных военных источников.

Собеседник добавил, что сейчас можно рассчитывать только на какую-то ошибку со стороны российских генералов. Только это может изменить ход СВО. Он также указал на ошибки Украины и Запада, например, затягивание финансирования со стороны партнеров. Спикер признал, что использовать постоянно одну стратегию у ВСУ не выходит. Военные РФ постоянно находят новые средства противодействия.

«Русские всегда учатся. Они не дают нам второго шанса. И они преуспевают в этом», — сказал один из офицеров.

Например, недавно военные РФ начали запускать с территории Крыма ракеты без боевых головок. Было неясно, какую цель они преследуют. Потом ВСУ поняли, что РФ ищет точку, с которой можно запустить ракеты и максимально расширить территорию поражения.

Учитывая, что в странах Европы и США ожидаются выборы, а риск потери новых городов у Украины высокий, возможно, они начнут просить Россию согласиться на мирные переговоры.

Ранее мы сообщали, что российские бойцы уничтожили украинский танк на донецком направлении.