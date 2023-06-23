Эксперт Леонков обозначил возможное направление нового наступления ВСУ
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По словам военного эксперта Алексея Леонкова, украинские вооруженные формирования на данный момент пересматривают планы своего контрнаступления, проводят доукомплектовку, подвозят средства вооружения. Об этом сообщают «Известия».
Он пояснил, что именно с этим связан период затишья у украинской армии.
По мнению эксперта, в связи с этим странна ситуация с подрывом Каховской ГЭС. Но, по всей вероятности, именно это является целью главного удара ВСУ.