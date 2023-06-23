Эксперт Леонков обозначил возможное направление нового наступления ВСУ

По словам военного эксперта Алексея Леонкова, украинские вооруженные формирования на данный момент пересматривают планы своего контрнаступления, проводят доукомплектовку, подвозят средства вооружения. Об этом сообщают « Известия ».

Он пояснил, что именно с этим связан период затишья у украинской армии.

По мнению эксперта, в связи с этим странна ситуация с подрывом Каховской ГЭС. Но, по всей вероятности, именно это является целью главного удара ВСУ.