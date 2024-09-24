Эксперт Лялина перечислила способы определить безопасные пельмени

Россию шокировала смерть четырех детей в Красноярском крае из-за отравления магазинными пельменями, а также пестицидами, случайно попавшими в пищу. Эксперт Ирина Лялина рассказала, можно ли на глаз определить безопасность пельменей и на что необходимо обратить внимание при покупке. Об этом сообщает Life.ru.

По ее словам, прежде всего следует обратить внимание на упаковку: при условии если она помятая, с трещинами, а сами пельмени — слипшиеся, то это говорит о нарушении условий хранения и, соответственно, потере качества.

Эксперт добавила, что также следует обратить внимание на тесто, которое должно быть белым, а также на срок годности. Качество мяса в пельменях на глаз не определить, однако испорченное несвежее мясо с возможным наличием бактерий группы кишечной палочки при варке может выдать плохой запах бульона — как будто он протух.

По ее мнению, единственным надежным способом определения качества фарша является микробиологический и химический анализ в лаборатории. Таким образом, не следует покупать несертифицированный товар с рук на улице, приобретать их стоит только в магазинах и от надежных проверенных изготовителей.

Ранее глава Союза потребителей Шелищ назвал сроки, которые получат производители отравленного мяса в Красноярском крае.