Глава Союза потребителей Шелищ назвал сроки, которые получат производители отравленного мяса в Красноярском крае

В поселке Красная Сопка Назаровского района Красноярского края после ужина из пельменей и курицы, купленных в местном магазине, умерли четверо детей. Проверка Россельхознадзора выявила нарушения ветеринарных требований в работе магазина. Председатель Союза потребителей РФ Петр Шелищ рассказал, какие сроки получат производители и поставщики и почему происходит подобная страшная халатность. Об этом сообщает Общественная Служба Новостей.

По его словам, в УК РФ имеются две статьи, регулирующие аналогичные ситуации. Так, согласно ст. 238 УК РФ, подразумевающей выпуск или оборот продукции, не отвечающей требованиям безопасности, наказание там зависит от последствий – при наличии летальных исходов преступник получит от десяти лет, при отсутствии последствий – примерно два года. Согласно ст. 236 УК РФ, предполагающей нарушение санитарных правил, сроки наказания немного меньше. Однако в отдельных случаях, даже несмотря на уже признанные и доказанные судом факты нарушений, нарушители избегают наказания, что развязывает им руки.

Эксперт добавил, что если раньше такие отравления в большей степени были связаны с летом и случались на фоне неправильных температур хранения, то в последние годы сообщения о массовых отравлениях шаурмой, роллами, наггетсами, бургерами и другими популярными блюдами фастфуда приходят в любой сезон.

По его мнению, детям сложнее справиться со смертельными инфекциями из-за того, что микробам проще преодолеть низкий кислотный барьер желудка и они быстро попадают в кишечник, где вытесняют неокрепшую полезную микрофлору, а размножаясь, выделяют смертельные токсины. В целом, согласно статистике отравлений в стране за последние годы, ситуация с санитарной дисциплиной в стране катастрофична, и с этим необходимо что-то делать.

Ранее стали известны подробности об отравившейся пельмени в Красноярском крае семье.