Эксперт Марьюшкин объяснил принцип работы новой системы обнаружения и подавления дронов

На недавнем мероприятии в Общественном штабе по защите жителей Москвы была представлена система обнаружения и подавления киевских дронов W20. По словам специалиста по противодроновым устройствам Павла Марьюшкина, это детектор-подавитель, который заглушает GPS-сигнал и сигнал управления, используемый оператором беспилотника. Об этом сообщает NEWS.ru .

Эксперт добавил, что инновационная разработка имеет способность обнаруживать самые массовые типы беспилотников.

По его мнению, данная система будет частью инициативы «Московский купол безопасности».

Он уточнил, что W20 может фиксировать беспилотники с расстояния от пяти километров в зависимости от своей модификации.

Марьюшкин подчеркнул, что данное устройство может стать дополнением системы ПВО в среде города.