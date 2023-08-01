Эксперт Марьюшкин объяснил принцип работы новой системы обнаружения и подавления дронов
Фото: [©Алексей Сухоруков/РИА Новости]
На недавнем мероприятии в Общественном штабе по защите жителей Москвы была представлена система обнаружения и подавления киевских дронов W20. По словам специалиста по противодроновым устройствам Павла Марьюшкина, это детектор-подавитель, который заглушает GPS-сигнал и сигнал управления, используемый оператором беспилотника. Об этом сообщает NEWS.ru.
Эксперт добавил, что инновационная разработка имеет способность обнаруживать самые массовые типы беспилотников.
По его мнению, данная система будет частью инициативы «Московский купол безопасности».
Он уточнил, что W20 может фиксировать беспилотники с расстояния от пяти километров в зависимости от своей модификации.
Марьюшкин подчеркнул, что данное устройство может стать дополнением системы ПВО в среде города.