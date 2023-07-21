Киевский режим скрывает реальные данные о погибших военнослужащих во время наступления под Артемовском, сообщил РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Украинские войска под Артемовском несут колоссальные потери. Но командованию запретили передавать в военкоматы данные о погибших для оповещения родственников.

Эксперт добавил, что специальные группы ВСУ эвакуируют погибших таким образом, чтобы личный состав подразделений не знал о реальных потерях.

Накануне командующий сухопутными войсками Украины Александр Сырский в интервью ВВС заявил, что хотел бы вернуть под контроль Артемовск, для него это было бы «делом чести». При этом в последнее время украинские войска остерегаются бросать в бой западную технику, потеряв большое количество поставленного вооружения в первые дни «контрнаступа».