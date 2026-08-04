Стобалльники теряют бюджетные места: SHOT раскрыл проблемы приемной кампании из-за олимпиадников

Конкретные случаи: Выпускник из Ярославля с 310 баллами не смог пройти на бюджет в НИУ ВШЭ, абитуриентка из Анапы (280 баллов) осталась за бортом московских технических вузов, а медалистка из Шатуры (302 балла с учетом индивидуальных достижений) столкнулась с отсевом в ключевых университетах столицы.

Теневой рынок олимпиад: По данным источника, вокруг перечневых олимпиад сформировался коммерческий сектор. Сторонние исполнители (часто студенты престижных вузов) предлагают пройти онлайн-этапы за школьников или продают готовые решения. Стоимость «услуги» достигает 300 тыс. рублей, что оказывается финансово выгоднее, чем платное обучение в топовых вузах (от 2 до 4 млн рублей за весь курс).