Стобалльники теряют бюджетные места: SHOT раскрыл проблемы приемной кампании из-за олимпиадников
SHOT: абитуриенты с 300 баллами ЕГЭ теряют бюджетные места из-за олимпиадников
Выпускники школ с высокими и даже максимальными результатами ЕГЭ (280–310 баллов) сталкиваются с невозможностью поступить на бюджетные места в ведущие вузы страны. Основная причина — абитуриенты, поступающие без вступительных испытаний (БВИ) благодаря льготам за победы в перечневых олимпиадах, а также рынок нелегальных услуг вокруг этих соревнований, передает Царьград.
Главные факты, теневой рынок и экспертные оценки
- Конкретные случаи: Выпускник из Ярославля с 310 баллами не смог пройти на бюджет в НИУ ВШЭ, абитуриентка из Анапы (280 баллов) осталась за бортом московских технических вузов, а медалистка из Шатуры (302 балла с учетом индивидуальных достижений) столкнулась с отсевом в ключевых университетах столицы.
- Теневой рынок олимпиад: По данным источника, вокруг перечневых олимпиад сформировался коммерческий сектор. Сторонние исполнители (часто студенты престижных вузов) предлагают пройти онлайн-этапы за школьников или продают готовые решения. Стоимость «услуги» достигает 300 тыс. рублей, что оказывается финансово выгоднее, чем платное обучение в топовых вузах (от 2 до 4 млн рублей за весь курс).
- Слабый контроль: Тренер Дарья Бойкова и профильные репетиторы подчеркивают, что уровень антиплагиата и прокторинга на олимпиадах существенно уступает строгому контролю на ЕГЭ. Для реализации льготы БВИ олимпиаднику достаточно набрать лишь базовый порог по ЕГЭ (обычно от 75 баллов), что позволяет им обходить реальных стобалльников.