За 60 километров от дома: почему уральских онкобольных лишили химиотерапии в родном поселке
Е1:онкобольных из поселка Арти отправили на химиотерапию за 60 км в Красноуфимск
Жители поселка Арти Свердловской области столкнулись с трудностями при прохождении курса химиотерапии: ранее процедуры проводили в местной районной больнице, но с июля 2026 года всех пациентов перенаправили в Центр амбулаторной онкологической помощи (ЦАОП) в Красноуфимске. В ответ на жалобы пациентов и их родственников больница организовала специальный трансфер, пишет Е1.
- Суть проблемы: Расстояние между поселком Арти и Красноуфимском составляет около 60 км. Онкологические больные (включая пожилых людей) были вынуждены вставать в 5 утра, чтобы добраться до ЦАОП на рейсовом автобусе. Переезд и сами процедуры тяжелых капельниц вызывали у пациентов сильное ухудшение самочувствия.
- Причина изменений: В региональном Минздраве пояснили, что Артинская больница больше не имеет права проводить химиотерапию из-за изменившихся требований федерального законодательства. По регламенту такие процедуры должны проходить исключительно на базе специализированных ЦАОП.
- Решение проблемы с транспортом: В больнице Красноуфимска заявили, что вопрос логистики решен: Артинская больница выделяет специальный автотранспорт для организованной доставки пациентов на процедуры и обратно.
- Инструкция для пациентов: Для оформления поездок на спецтранспорте жителям Артинского городского округа необходимо обратиться в приемную главного врача Артинской ЦРБ.