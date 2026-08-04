За 60 километров от дома: почему уральских онкобольных лишили химиотерапии в родном поселке

Суть проблемы: Расстояние между поселком Арти и Красноуфимском составляет около 60 км. Онкологические больные (включая пожилых людей) были вынуждены вставать в 5 утра, чтобы добраться до ЦАОП на рейсовом автобусе. Переезд и сами процедуры тяжелых капельниц вызывали у пациентов сильное ухудшение самочувствия.

Причина изменений: В региональном Минздраве пояснили, что Артинская больница больше не имеет права проводить химиотерапию из-за изменившихся требований федерального законодательства. По регламенту такие процедуры должны проходить исключительно на базе специализированных ЦАОП.

Решение проблемы с транспортом: В больнице Красноуфимска заявили, что вопрос логистики решен: Артинская больница выделяет специальный автотранспорт для организованной доставки пациентов на процедуры и обратно.