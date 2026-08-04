Логистический тупик: почему экспорт зерна из портов Азовского моря практически встал
РГ: Минтранс создал оперштаб для перенаправления экспорта зерна из южных портов
На фоне атак БПЛА на гражданские суда и портовую инфраструктуру (включая порт Тамань) экспорт российского зерна и растительного масла через Азово-Черноморский бассейн (АЧБ) столкнулся с серьезными логистическими сбоями. На порты АЧБ приходится более 80% экспорта зерна и свыше 50% поставок подсолнечного масла. В связи с этим Минтранс РФ создал оперативный штаб для перенаправления грузопотоков, пишет Минтранс.
- Текущий статус отгрузок: Через порты Азовского моря поставки фактически прекращены (введены ограничения на проход Керченского пролива и Азово-Донского канала). В Черном море судовладельцы отказываются от рейсов из-за рисков, терминалы переполнены, а отгрузки падут.
- Альтернативные маршруты:
- Переориентация на порты Балтийского и Каспийского морей;
- Развитие мультимодальных маршрутов (автотранспортом через Иран в порты Оманского залива для последующей отправки в Индию);
- Увеличение доли ж/д перевозок.
- Пропускные ограничения: Полностью заместить порты Юга невозможно: инфраструктура Балтики не рассчитана на такие объемы, ж/д логистика существенно дороже, а внутренние водные пути требуют модернизации.
- Для России (внутренний рынок): Высокие переходящие запасы прошлого года и поступление нового урожая при замедлении экспорта создают «узкое горлышко». Это ведет к скоплению зерна в южных регионах, падению внутренних цен и снижению рентабельности аграриев.
- Для мирового рынка: Россия обеспечивает более 20% мирового экспорта пшеницы. При полной блокировке южных портов недопоставки могут достичь 30–35 млн тонн (около 15% мировой торговли). Главный удар приходится на страны Ближнего Востока и Северной Африки.
- Прогноз экспертов: Масштабный продовольственный кризис в ближайшие месяцы маловероятен из-за хороших запасов в Северном полушарии, однако сохранение ограничений в долгосрочной перспективе неизбежно спровоцирует виток мировой продовольственной инфляции в следующем сезоне.