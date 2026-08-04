Логистический тупик: почему экспорт зерна из портов Азовского моря практически встал

На фоне атак БПЛА на гражданские суда и портовую инфраструктуру (включая порт Тамань) экспорт российского зерна и растительного масла через Азово-Черноморский бассейн (АЧБ) столкнулся с серьезными логистическими сбоями. На порты АЧБ приходится более 80% экспорта зерна и свыше 50% поставок подсолнечного масла. В связи с этим Минтранс РФ создал оперативный штаб для перенаправления грузопотоков, пишет Минтранс.