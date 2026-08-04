Дуров раскрыл пикантную причину удаления Telegram из App Store

Временное удаление Telegram из App Store произошло из-за публикации незаконного порнографического контента, созданного с помощью искусственного интеллекта. Основатель мессенджера Павел Дуров* заявил, что за инцидентом стоят вымогатели, которые используют подобные схемы для шантажа владельцев групп.

По словам Дурова, один из пользователей разместил в публичном чате отредактированное нейросетями запрещенное изображение. Участники группы не успели вовремя заметить публикацию и пожаловаться на нее — это и стало формальным поводом для реакции Apple.

Мессенджер был временно недоступен для скачивания, пока администрация платформы устраняла нарушение. Дуров подчеркнул: злоумышленник действовал по отработанной схеме — сначала загружает запрещенный контент в сообщество, а затем требует у администраторов выкуп, угрожая пожаловаться в Apple в случае отказа.

В итоге компания отреагировала на один из таких сигналов, что привело к блокировке приложения в магазине на несколько часов. На данный момент доступ к Telegram в App Store восстановлен, а команда мессенджера усилила меры по автоматическому выявлению подобных злоупотреблений.

Ранее сообщалось, что московская клиника оказалась в замешательстве из-за спермы Дурова.

*внесен в перечень экстремистов и террористов Росфинмониторинга