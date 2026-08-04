Россельхознадзор с 5 августа ограничит транзит мяса птицы из ЕС через Россию

Повод для ограничений: На границе была задержана фура с польскими номерами, перевозившая птичьи субпродукты предположительно немецкого производства в Узбекистан. В ходе проверки выяснилось, что ветеринарные сертификаты были сфальсифицированы.

Результаты проверки: Запросы ведомства в ветслужбу Германии подтвердили невозможность установить реальное происхождение продукции. Также Россельхознадзор направил официальный запрос в Узбекистан для выяснения личности получателя и отправителя груза.

Переходный период: Продукция, прошедшая сертификацию и отгруженная до 5 августа, будет пропущена транзитом через территорию РФ до 6 августа 2026 года включительно.

Условия снятия запрета: Ограничительные меры могут быть отменены только после проведения совместных консультаций с Европейской комиссией по итогам расследования.