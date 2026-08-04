Россельхознадзор с 5 августа ограничит транзит мяса птицы из ЕС через Россию
Россельхознадзор с 5 августа ограничит транзит мяса птицы из ЕС через Россию
С 5 августа 2026 года Россельхознадзор вводит временные ограничения на транзит через территорию Российской Федерации мяса и субпродуктов птицы, произведенных в странах Европейского союза. Причиной стало пресечение схемы нелегального провоза продуктовых грузов с использованием поддельных сопроводительных документов, пишет Бизнес Online.
- Повод для ограничений: На границе была задержана фура с польскими номерами, перевозившая птичьи субпродукты предположительно немецкого производства в Узбекистан. В ходе проверки выяснилось, что ветеринарные сертификаты были сфальсифицированы.
- Результаты проверки: Запросы ведомства в ветслужбу Германии подтвердили невозможность установить реальное происхождение продукции. Также Россельхознадзор направил официальный запрос в Узбекистан для выяснения личности получателя и отправителя груза.
- Переходный период: Продукция, прошедшая сертификацию и отгруженная до 5 августа, будет пропущена транзитом через территорию РФ до 6 августа 2026 года включительно.
- Условия снятия запрета: Ограничительные меры могут быть отменены только после проведения совместных консультаций с Европейской комиссией по итогам расследования.
- Контекст: В январе 2025 года ведомство уже вводило ограничения на импорт и транзит животных и животноводческой продукции из ЕС из-за вспышки ящура в Германии. Кроме того, прямое продовольственное эмбарго на импорт многих категорий продуктов из ЕС действует в России с августа 2014 года.