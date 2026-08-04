Удивительный АгроНЕлагерь в Подмосковье: школьников учат доить, варить сыр и считать маржу

В Подмосковье запустили единственный в России детский бизнес-проект в агроиндустрии – «АгроНЕлагерь» на Истринской сыроварне. Школьники от 6 до 15 лет вместо экранов гаджетов осваивают доильные аппараты, варят сыр, считают себестоимость и продают собственный продукт на ярмарке. За смену дети зарабатывают реальные деньги – и уходят с первым шагом в профессию, пишет REGIONS .

Название проекта – не игра слов, а позиция, поясняет его создательница и владелица сыроварни Татьяна Сирота. Это не лагерь в классическом смысле, а профориентационная программа дневного пребывания. Идея родилась из желания показать детям, что за привычным сыром в магазине стоят десятки профессий, месяцы работы и живые люди.

Программа построена как «Большой сырный квест»: за 10 дней ребенок осваивает 10 специальностей – от сыродела и пекаря до маркетолога, дизайнера и робототехника. Дети приезжают утром и работают по-настоящему, а не играют. Они доят коров, формуют сырные головки, придумывают этикетку, снимают рекламные ролики, программируют роботов и с финансовым директором рассчитывают себестоимость продукта.

Внутри смены действует собственная валюта – сыркоины (1 сыркоин = 1 рубль). Их начисляют за чистоту, лучший дизайн, максимум молока на дойке. Тратить можно в магазине или ресторане сыроварни.

Главный итог – ярмарка, где дети сами продают незнакомым покупателям то, что сделали. Например, прошлый поток заработал ₽120 тыс. и получил их как зарплату. После выпускного каждый увозит сертификаты по профессиям и, главное, чувство: «Я умею. Я могу».

Наставниками становятся не приглашенные педагоги, а действующие мастера сыроварни – те, кто прожил на ферме годы. По словам Сироты, ребенок видит профессионала и заражается любовью к делу.

За три потока выпустились более 120 детей. Многие просятся на повторные смены. Особенно ценно, что дети придумывают реальные продукты: например, «Брынзу» с охотничьими колбасками внутри или «тирамисуслики». В конце лета создательница выберет одну из идей и запустит в массовое производство с процентом от продаж для команды-победителя.

Сирота не ждет, что все станут сыроделами, но убеждена: дети уезжают с уважением к фермерскому труду. А если хотя бы один из сотни вернётся в сельское хозяйство по зову сердца – значит, проект состоялся.