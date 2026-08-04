SHAMAN стал скуфом: Мизулина публично подшутила над мужем после упрека

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в шутку обозвала своего мужа, певца SHAMAN, скуфом и дедом. Видео с прогулки по набережной в центре Москвы она выложила в телеграм-канал, сопроводив подписью: «Дед разбушевался», пишет РЕН ТВ .

На кадрах супруги гуляют по центру столицы. SHAMAN заметил, что жена снова снимает его на телефон, и предложил просто насладиться погодой без вечных записей.

«Вышли погулять, а ты кружки какие-то записываешь. Зачем? Гуляем. И так редко удается», — сказал артист, явно рассчитывая на более романтичную атмосферу.

В ответ Мизулина передразнила мужа и назвала его скуфом, добавив, что «дед разбушевался». Ролик быстро разошелся по соцсетям, вызвав бурную реакцию подписчиков — одни смеются, другие обсуждают семейные отношения пары. Впрочем, у пользователей Сети остается вопрос: SHAMAN все-таки оценил шутку или обиделся?

Глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина и певец Ярослав Дронов (Shaman) официально женаты. О своем романе они объявили в марте 2025 года, а уже в ноябре 2025 года официально зарегистрировали брак в ЗАГСе Донецка. Летом следующего года пара устроила закрытое свадебное торжество для близких в Москве, кадрами с которого они поделились в День семьи, любви и верности.