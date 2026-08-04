Задержка или отмена рейса — это не только испорченные планы, но и повод потребовать от авиакомпании компенсацию. Пассажиры имеют право не только на бесплатное питание и гостиницу, но и на денежные выплаты, если перевозчик нарушил сроки без уважительной причины. Как правильно действовать и какие документы собирать, рассказала юрист Елена Рудакова в беседе с REGIONS .

Главное правило при любых сбоях в расписании — зафиксировать нарушение официально. Для этого нужно обратиться к представителю авиакомпании в аэропорту и попросить поставить на посадочном талоне или маршрутной квитанции отметку с печатью о задержке либо отмене. Этот документ станет основой для всех дальнейших требований.

Если перевозчик нарушил обязательства без уважительных причин, пассажир имеет право выбрать один из вариантов:

назначить новый срок исполнения;

потребовать уменьшения стоимости услуги;

полностью отказаться от перелета и вернуть деньги за билет;

взыскать дополнительные расходы (гостиницу, новые билеты, трансфер).

Кроме того, закон предусматривает неустойку — 3% от цены услуги за каждый день просрочки. А в случае серьезных неудобств (сорванный отпуск, срыв важной встречи) можно требовать компенсацию морального вреда — ее размер определит суд.

Юрист подчеркивает: перед подачей иска нужно направить перевозчику досудебную претензию с приложением копий билетов, отметок о задержке и чеков на понесенные расходы. Чем больше подтверждающих документов — тем выше шансы на успех.

Однако есть исключения: авиакомпания освобождается от ответственности, если задержка вызвана форс-мажором — погодой, стихийными бедствиями, военными действиями или угрозой безопасности полетов. Простая техническая неисправность, если перевозчик не доказал принятие всех мер, таковой не считается.