Жара-прощание: синоптик раскрыл, когда лето в Подмосковье станет прохладнее

Август в Московском регионе стартует с настоящего летнего зноя — до 7 числа воздух прогреется до +29…+30 градусов. Однако уже к выходным погода кардинально переменится: вместо жары придут грозовые ливни, а затем установится типичная для конца августа умеренная температура. О контрастном финале лета рассказал синоптик Евгений Тишковец в беседе с REGIONS .

Первая неделя месяца, по оценке специалиста, станет самой теплой в августе. До четверга москвичей и жителей области ждет сухая и по-летнему жаркая погода — без серьезных осадков и с температурой в диапазоне +25…+29 градусов.

Но уже в четверг возможны первые грозовые дожди, а пятница, как выразился Тишковец, станет «жарой-прощанием» — столбики термометров снова приблизятся к отметке +30. В субботу через регион пройдет холодный атмосферный фронт, который принесет мощные ливни. Местами выпадет до 28–33 литров осадков на квадратный метр — это около пятой части месячной нормы.

В воскресенье жара окончательно отступит. Температура понизится до комфортных +20…+23 градусов — именно такая погода считается климатической нормой для второй половины августа.

При этом синоптик подчеркнул: разрушительных ураганов и экстремальных аномалий пока не прогнозируется. Август, по его словам, в целом будет близок к средним многолетним значениям — с небольшим превышением нормы примерно на полградуса.