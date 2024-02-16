Эксперт Марочко: морги Харькова переполнены трупами украинских солдат

Трупы уже складируют в подвалах и хозпостройках. При этом, по данным эксперта, резко возросли потери ВСУ не только на линии боевого соприкосновения, но и в тыловых частях.

Умерших гражданских медучреждения требуют забрать в течение суток. Тех же, кто умер не в больнице в морги не отвозят после освидетельствования.

Сегодня ночью украинские паблики сообщали о многочисленных ударах по Харьковской области. Российские атаки воспринимаются как возмездие за ракетный удар ВСУ по гражданским объектам в Белгороде.