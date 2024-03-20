Крупная группа военных, говорящих на польском языке, въехала на территорию харьковского промышленного предприятия. Об этом сообщил Андрей Марочко, подполковник Луганской народной республики в отставке, его слова привели РИА Новости .

Он указал, что на одном из заводов Харькова произошла замена охраны, которая контролирует всю территорию предприятия.

«На гражданском автобусе приехало около 30 военнослужащих с оружием и вещевым имуществом», - заявил эксперт.

Марочко уточнил, что между собой прибывшие военные общались только на польском языке. Теперь именно они будут контролировать данное предприятие и охранять его, вместо украинской военизированной охраны. Ранее на этом же предприятии наблюдали установленные системы противовоздушной обороны, которые были переданы Украине Западом.

Ранее Марочко сообщал о том, что российской армии удалось поразить артиллерией военную базу ВСУ в Харьковской области. Именно на этом объекте проходили подготовку те, кто совершал диверсии в Белгородской области. Среди них немало иностранных наемников.