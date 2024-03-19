Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко рассказал РИА Новости , ссылаясь на собственные источники, о поражении базы наемников на территории Харьковской области.

На территории временной дислокации находились иностранные наемники, заключившие контракты с ВСУ. Военные работали совместно с украинскими спецслужбами. Им была поставлена задача организовать теракты в Белгородской области в районе государственной границы между Россией и Украиной. Военные РФ вычислили объект и поразили его при помощи артиллерии. База располагалась в районе населенного пункта Волчанск.

Эксперт отметил, что слаженная работа военных РФ положительно повлияла на изменение ситуации в Харьковской области.

«В Харьковской области продолжается уничтожение вооруженных формирований Украины. В районах населенных пунктов Уды и Казачья Лопань выявлены и уничтожены места скопления вооружения, военной техники и личного состава украинских боевиков», — рассказал РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Кроме того, военные РФ разбили колонну ВСУ, которая передвигалась между населенными пунктами Ковшаровка и Куриловка. Ликвидированы различные военные грузы. Украинские военные совершали дислокацию, но ВС РФ нанесли комбинированный удар. Ротационные мероприятия противника не состоялись.

В Кисловке установили место локации военных ВСУ, которые занимают свои позиции там длительное время. По объекту нанесен авиаудар. Военные ВСУ наступали в районах Синьковки и Петропавловки. Данные попытки были сорваны артиллерией и применением стрелкового оружия.

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