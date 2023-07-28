Эксперт Марочко рассказал о крайне низких результатах украинской ПВО
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Противовоздушная оборона ВСУ показала свою полную неэффективность на территории Луганской народной республики. За всю последнюю неделю она не смогла сбить в этом регионе ни единой цели.
В течение семи последних дней авиация военно-космических сил очень активно наносила удары по противнику. В это же время украинская армия очень слабо противодействовала данным налетам.
«Украинским расчетам ПВО не удалось поразить ни одной цели как советскими, так и поставленными западом образцами комплексов», - утверждает Андрей Марочко, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке.
Его слова привел РИА Новости. Он добавил, что попытки пуска ракет с украинской стороны были. Но все они заканчивались нанесением удара российской стороной по пусковым установкам ВСУ.