Украинские власти принуждают гражданское население строить укрепления на Купянском направлении в Харьковской области, рассказал РИА Новости военный эксперт, подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Жителей региона используют в качестве дармовой рабочей силы. Украинские силовики угрозами заставляют мужчин выполнять тяжелую физическую работу – таскать бревна и пески с мешком для возведения укреплений.

На работы отправляют и женщин. Они наполняют мешки песком, натягивают маскировочные сети и выполняют мелкие хозяйственный поручения.

Накануне Минобороны РФ сообщило о шести попытках контратак ВСУ на Купянском направлении. Все они были успешно отбиты, а украинские войска потеряли до сотни человек.