После того как российские военные уничтожили мост через реку Оскол в районе села Сеньково, ВСУ испытывают серьезные трудности с подвозом всего необходимого, рассказал РИА Новости военный эксперт Андрей Марочко.

Украинские военные из подручных средств соорудили несколько плотов, и с их помощью доставляют на передовую продовольствие, медикаменты и другие легкие грузы.

А вот для того чтобы переправить артиллерийские снаряды, ВСУ приходится делать большой крюк, используя понтонную переправу северо-восточнее Сеньково.

Во вчерашней сводке Минобороны сообщалось, что на Купянском направлении российские военные уничтожили американскую гаубицу М777, самоходки Paladin и «Гвоздику», а также склад боеприпасов.