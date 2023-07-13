Эксперт Марочко: ВСУ пытаются прорвать оборону России в ДНР

Украинские военные перенесли направление основного удара в ДНР, сообщил РИА Новости военный эксперт подполковник в отставке Андрей Марочко.

Длительное время ВСУ пытались прорвать оборону в районе Клещеевки. Занятие высот близ этого населенного пункта способствовало бы продвижению на Артемовск.

Не добившись успеха, противник сосредоточил усилия по прорыву чуть севернее, в районе Курдюмовки.

Как отметил Марочко, российское командование оперативно отреагировало на изменение обстановки.

В начале июля украинская пропаганда активно разгоняла слухи о занятии Клещеевки, однако село все время оставалось под российским контролем.