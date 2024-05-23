Эксперт Матвийчук считает взятие Клещеевки крупным разгромом украинской армии
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По словам военного эксперта Анатолия Матвийчука, взятие Клещеевки российскими войсками означает завершение разгрома группировки украинских войск на данном направлении. Об этом сообщает Pravda.Ru.
Он уточнил, что прошлые успехи Вооруженных Сил РФ показывают, что взятие Артемовска, а теперь еще и Клещеевки выводит российскую армию в направлении Краматорска. А также взятие последнего дает возможность российским войскам полностью выровнять фронт до административных границ ДНР.
Ранее сообщалось, что российские войска взяли под полный контроль поселок Клещеевка в ДНР. Это ставит еще в более тяжелое положение украинскую группировку, которая старается удержаться в Часовом Яре, так как теперь российская армия будет подпирать ее с юга. Бои за этот населенный пункт длились в течение ряда месяцев и привели к тяжелым потерям личного состава и военной техники украинских войск.