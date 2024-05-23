Эксперт Матвийчук считает взятие Клещеевки крупным разгромом украинской армии

Он уточнил, что прошлые успехи Вооруженных Сил РФ показывают, что взятие Артемовска, а теперь еще и Клещеевки выводит российскую армию в направлении Краматорска. А также взятие последнего дает возможность российским войскам полностью выровнять фронт до административных границ ДНР.

Ранее сообщалось, что российские войска взяли под полный контроль поселок Клещеевка в ДНР. Это ставит еще в более тяжелое положение украинскую группировку, которая старается удержаться в Часовом Яре, так как теперь российская армия будет подпирать ее с юга. Бои за этот населенный пункт длились в течение ряда месяцев и привели к тяжелым потерям личного состава и военной техники украинских войск.